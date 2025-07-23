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23 июля 2025, 08:33

Днепропетровщину атаковали 8 БпЛА: есть разрушения, вспыхнули пожары

23 июля 2025, 08:33
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фото: Днепропетровская ОВА
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В ночь на 23 июля Днепропетровская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным Воздушного командования, защитники неба сбили 8 вражеских дронов. Впрочем, некоторые беспилотники достигли целей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще четыре здания получили повреждения. Пожар, вспыхнувший в нежилом здании, частном предприятии и солнечных панелях, пожарные ликвидировали. Также пострадало промышленное предприятие.

В Синельниковском районе пострадало фермерское хозяйство: уничтожена сельскохозяйственная техника — тракторы и комбайны. Из-за удара возник пожар, повредивший магазин, амбулаторию, спортзал, школу, заведение культуры и административное здание.

Кроме того, в Никопольщине агрессор обстрелял территорию из тяжелой артиллерии. Особенно громко было в Марганецкой и Покровской общинах, где повреждены два частных дома.

Напомним, накануне кафиры атаковали более 30 городов и сел Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб человек, пострадали девять мирных жителей.

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