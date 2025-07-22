Фото из открытых источников

В Запорожской области будут усиливать защиту от дронов. В ОВА анонсировали работы более чем на 200 километров в регионе

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской областной военной администрации анонсировали масштабное строительство антидроновых "тоннелей". Планируется обустроить антидроновыми сетками более 200 километров в области.

В ближайшее время ОВА планирует синхронизировать действия с министром обороны по этому поводу.

Напомним, что в Сумской области также работают над усилением антидронового покрытия. В частности, разворачивают мобильные огневые группы. По словам главы ОВА, к помощи ВСУ привлекаются бизнес, волонтеры и небезразличные граждане.