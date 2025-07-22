На Запорожье будут строить антидроновые "тоннели"
В Запорожской области будут усиливать защиту от дронов. В ОВА анонсировали работы более чем на 200 километров в регионе
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В Запорожской областной военной администрации анонсировали масштабное строительство антидроновых "тоннелей". Планируется обустроить антидроновыми сетками более 200 километров в области.
В ближайшее время ОВА планирует синхронизировать действия с министром обороны по этому поводу.
Напомним, что в Сумской области также работают над усилением антидронового покрытия. В частности, разворачивают мобильные огневые группы. По словам главы ОВА, к помощи ВСУ привлекаются бизнес, волонтеры и небезразличные граждане.
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