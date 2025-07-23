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23 июля 2025, 07:51

Враг ударил по рынку на Харьковщине: пострадала женщина

23 июля 2025, 07:51
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Вечером 22 июля российская армия нанесла удар беспилотниками по территории рынка в поселке Большой Бурлук Купянского района Харьковщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попаданий возник пожар торговых павильонов площадью около 500 кв. м., которую быстро ликвидировали пожарные.

Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.

В результате происшествия пострадала женщина — медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

Напомним, в ночь на 22 июля российская армия выпустила по Украине 42 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 26 дронов, еще семь локационно потеряны.

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