Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольский район Днепропетровской области подвергся более двадцати обстрелам со стороны российских войск. Зафиксированы удары с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников типа FPV. Огонь велся по нескольким направлениям: пострадали сам Никополь, а также территории Марганецкой, Мировской и Покровской громад.

В результате обстрелов повреждено по меньшей мере пять частных домов. Помимо жилищной инфраструктуры вражеские снаряды попали и в здание социального назначения. На открытой местности загорелась сухая трава, что привело к пожару. Огонь удалось оперативно ликвидировать силами спасателей.

Согласно предварительной информации, обошлось без погибших и раненых. На местах работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Павлограде обстрел повредил 16 автобусов городского перевозчика.