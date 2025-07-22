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22 июля 2025, 18:41

В Днепропетровской области из-за обстрелов повреждены дома и социальное учреждение

22 июля 2025, 18:41
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Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
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Российские войска не прекращают терроризировать Днепропетровщину – под массированным обстрелом оказался Никопольский район

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольский район Днепропетровской области подвергся более двадцати обстрелам со стороны российских войск. Зафиксированы удары с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников типа FPV. Огонь велся по нескольким направлениям: пострадали сам Никополь, а также территории Марганецкой, Мировской и Покровской громад.

Последствия обстрелов ДнепропетровщиныПоследствия обстрелов ДнепропетровщиныПоследствия обстрелов Днепропетровщины

В результате обстрелов повреждено по меньшей мере пять частных домов. Помимо жилищной инфраструктуры вражеские снаряды попали и в здание социального назначения. На открытой местности загорелась сухая трава, что привело к пожару. Огонь удалось оперативно ликвидировать силами спасателей.

Согласно предварительной информации, обошлось без погибших и раненых. На местах работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Павлограде обстрел повредил 16 автобусов городского перевозчика.

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