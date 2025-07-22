В Днепропетровской области из-за обстрелов повреждены дома и социальное учреждение
Российские войска не прекращают терроризировать Днепропетровщину – под массированным обстрелом оказался Никопольский район
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В течение дня Никопольский район Днепропетровской области подвергся более двадцати обстрелам со стороны российских войск. Зафиксированы удары с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников типа FPV. Огонь велся по нескольким направлениям: пострадали сам Никополь, а также территории Марганецкой, Мировской и Покровской громад.
В результате обстрелов повреждено по меньшей мере пять частных домов. Помимо жилищной инфраструктуры вражеские снаряды попали и в здание социального назначения. На открытой местности загорелась сухая трава, что привело к пожару. Огонь удалось оперативно ликвидировать силами спасателей.
Согласно предварительной информации, обошлось без погибших и раненых. На местах работают соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что в Павлограде обстрел повредил 16 автобусов городского перевозчика.