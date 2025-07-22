В Херсонской области россияне атаковали медучреждение

фото: Херсонская ОВА

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила Херсонская ОВА в Телеграмме.

"После обеда российские оккупанты атаковали с БпЛА Урожайное. Вражеский дрон "прилетел" вблизи местного учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Из-за российской атаки в здании поврежден фасад и окно.

"Информация по поводу пострадавших не поступала", - добавили в Херсонской ОВА.

Напомним, 22 июля армия РФ обстреляла село в Херсонской области.