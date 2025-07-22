В Сумах выросло количество пострадавших в результате российской атаки

фото: Сумская ОВА

Число пострадавших в результате удара по Сумской общине возросло до 7 человек

Об этом сообщает Сумский горсовет в Телеграмме, передает RegioNews.

Как отмечается, идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

"Известно о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Двое госпитализированы, четверо лечатся амбулаторно, одному человеку медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Также в Сумском горсовете сообщили, что повреждены 13 зданий.

Напомним, вечером 21 июля армия РФ нанесла удар по Сумам.