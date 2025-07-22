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22 июля 2025, 16:51

В Сумах выросло количество пострадавших в результате российской атаки

22 июля 2025, 16:51
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фото: Сумская ОВА
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Число пострадавших в результате удара по Сумской общине возросло до 7 человек

Об этом сообщает Сумский горсовет в Телеграмме, передает RegioNews.

Как отмечается, идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.

"Известно о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Двое госпитализированы, четверо лечатся амбулаторно, одному человеку медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Также в Сумском горсовете сообщили, что повреждены 13 зданий.

Напомним, вечером 21 июля армия РФ нанесла удар по Сумам.

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