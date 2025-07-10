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10 июля 2025, 16:32

Убили за 10 тысяч гривен: в Виннице судили мужчин за жестокое убийство

10 июля 2025, 16:32
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Иллюстративное фото
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В Виннице вынесли приговор мужчинам, совершившим убийство. Их целью были деньги потерпевшего

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Виннице приговорили мужчину к пожизненному заключению. Другого – до 12 лет заключения за разбой, умышленное убийство и незаконное завладение имуществом и транспортным средством потерпевшего.

Злоумышленники разработали подробный план. Один из них остался на улице возле дома потерпевшего, а другие двое проникли в дом. Затем они якобы под предлогом работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ заломили потерпевшему руки, надели наручники и требовали отдать банковскую карточку с пин-кодом для возможности снятия наличных денег.

Один из обвиняемых сам нашел у потерпевшего банковскую карточку и 1 000 гривен. Затем он начал избивать потерпевшего, чтобы узнать пин-код от карты. Впоследствии двое подельников отправились в ближайший банкомат, а один из них остался с потерпевшим. С банковской карты сняли 9700 гривен.

Для того чтобы скрыть преступление, один из обвиняемых используя куртку потерпевшего в качестве удавки, сжимал шею потерпевшего до потери признаков жизни. Тело пострадавшего они перенесли в его авто, а затем вывезли в лесополосу.

На суде злоумышленники не признали свою вину. Однако суд имел достаточно доказательств и приговорил двух мужчин к заключению.

Напомним, ранее на Волыни мужчину приговорили к заключению из-за убийства жены. Он во время конфликта нанес ей смертельные удары ножом.

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