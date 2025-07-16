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16 липня 2025, 19:54

У Запоріжжі викрили нарколабораторію з виробництва амфетаміну

16 липня 2025, 19:54
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Фото: Запорізька обласна прокуратура
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У Запоріжжі викрили масштабну нарколабораторію, яка діяла на території колишнього авторемонтного заводу

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 38-річний місцевий житель облаштував приміщення спеціальним обладнанням і налагодив незаконне виробництво психотропних речовин - амфетаміну та метамфетаміну. Для підтримання технологічного процесу він залучив фахівця з хімії. Виготовлені препарати чоловік поширював по всій Україні через поштові сервіси.

Під час спецоперації правоохоронці затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують збут та зберігання психотропних речовин у великих обсягах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України). Прокуратура наразі готує клопотання до суду щодо тримання чоловіка під вартою.

Під час санкціонованих обшуків вилучено значну кількість хімічних речовин-прекурсорів, готову до збуту наркотичну продукцію, а також обладнання, необхідне для її виготовлення. Всі речовини передано на експертизу. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до діяльності нарколабораторії.

Нагадаємо, канабіс, амфетамін та власні лабораторії: на Хмельниччині викрили масштабний нарко-бізнес.

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Запоріжжя нарколабораторія амфетамін метамфетамін психотроп прокуратура підозра
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