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Суд вынес приговор жителю Днепропетровской области, который в течение длительного времени совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина получил максимальный срок наказания в 15 лет лишения свободы за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности малолетних лиц.

Следствие установило, что обвиняемый систематически совершал сексуальные преступления в отношении двух детей. Преступник регулярно насиловал восьмилетнего мальчика и совершал развращающие действия в отношении десятилетней девочки. Мужчина использовал доверчивость и беззащитность малолетних жертв.

В течение всего судебного процесса обвиняемый категорически отрицал свою причастность к инкриминируемым ему деяниям. Однако судья, проанализировав все собранные доказательства и показания, пришел к противоположному выводу. Коллегия присяжных признала подсудимого виновным во всех эпизодах обвинения.

Как сообщили представители областной прокуратуры, осужденный будет оставаться под стражей до момента вступления приговора в силу.

Напомним, в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность.