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16 июля 2025, 16:57

"Если не стреляет - удивительно": как живут жители прифронтовой Преображенки на Запорожье

16 июля 2025, 16:57
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фото: Настоящее
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Несмотря на ежедневные обстрелы и сложные условия, сотни жителей прифронтовой Преображенки не покидают свои дома и хозяйства

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В селе Преображенка Пологовского района Запорожской области, расположенном рядом с линией фронта, сейчас проживает около 500 человек. До начала полномасштабной войны здесь проживало более 3,5 тысяч человек. Большинство эвакуировали, в том числе семьи с детьми. Оставшиеся приспособились к жизни в условиях постоянной опасности, перебоев с электроэнергией и отсутствия водоснабжения и газа.

Местные выживают благодаря собственным огородам и гуманитарной помощи. Жители получают базовые продукты в сельском хабе – печенье, чай, сгущенку, сахар. Однако добраться туда могут не все: из-за обстрелов часть людей не выходит из домов, поэтому соседи помогают друг другу. Несмотря на риски, многие не уезжают - не хотят покидать хозяйство и землю, на которой все еще что-то растет. Люди обустраивают убежища в подвалах, чинят поврежденные дома собственными силами.

Прифронтовая деревня в Запорожской областиПрифронтовая деревня в Запорожской областиПрифронтовая деревня в Запорожской областиПрифронтовая деревня в Запорожской области

Среди оставшихся - пожилые супруги, одинокие пенсионеры, семьи, не имеющие возможности оплачивать аренду жилья в более безопасных регионах. Пенсии едва покрывают базовые нужды, не говоря уже о съеме жилья. Некоторые жители рассказывают, что пытаются ездить за помощью даже на велосипедах, хотя несколько раз уже попадали под обстрелы, некоторые получили ранения. Вражеские снаряды падали во двор, огороды, разрушали летние кухни и дома.

Преображенка продолжает жить несмотря на постоянное огневое давление. Люди адаптировались к новой реальности – четко различают звуки "прилетов", понимают, где взрываются КАБы или "кассеты", и даже успевают реагировать, убегая в укрытие. Они не покидают село, потому что там – дом, земля и надежда.

Как говорят местные, "если не стреляет - удивительно".

Напомним, более 600 детей: в Днепропетровской области завершили эвакуацию детей из прифронтовых сел.

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