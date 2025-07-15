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15 июля 2025, 18:28

Более 600 детей: на Днепропетровщине завершили эвакуацию детей из прифронтовых сел

15 июля 2025, 18:28
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фото: Facebook/Гуманитарная миссия "Подснежник"
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Завершилась вторая волна обязательной эвакуации с опасных территорий Синельниковского района

Об этом сообщает Гуманитарная миссия "Проліска", передает RegioNews.

Волонтеры гуманитарной миссии "Пролиска" сообщили, что из прифронтовых с Донецкой области сел удалось вывезти всех детей. Это стало последним этапом масштабной операции, продолжавшейся с начала 2025 года.

Всего из региона эвакуировали 1832 человека, среди которых – 600 детей. Последние семьи из Межевой удалось вывезти только на днях. Волонтеры отмечают: многие до последнего не решались покидать дома, несмотря на ежедневные обстрелы и прямую угрозу жизни. Некоторые жили буквально под звуки взрывов, не в состоянии безопасно выйти даже на улицу.

Переселенцев временно разместили в более безопасных регионах – в частности, в Закарпатской области, а также в Желтых Водах и Любимовке. Здесь они получили необходимую помощь: крышу над головой, питание, психологическую поддержку. Детей устроили в местные школы и садики. Взрослые, в свою очередь, проходят оформление социальных выплат и ищут работу.

Волонтеры подчеркивают, что ситуация в Синельниковском районе остается крайне напряженной. Российские войска регулярно атакуют прифронтовые населенные пункты, разрушая жилье и критическую инфраструктуру. В "Пролиске" отмечают: своевременная эвакуация - это шанс спасти жизнь, и промедление может стоить слишком дорого.

Напомним, стало известно, сколько детей до сих пор остается в зоне боевых действий Донецкой области.

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