В Запорожье в результате атаки вражеских дронов пострадал ребенок

иллюстративное фото: из открытых источников

12-летняя девочка получила ранения в результате атаки российских беспилотников, длившейся почти 17 часов

Как передает RegioNews, об этом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Телеграмме.

"12-летний ребенок получил ранения в результате российской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

По его словам, медики оказали ей всю необходимую помощь.

Напомним, российские захватчики почти в 500 раз обстреляли города и села Запорожской области.