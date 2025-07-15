В Запорожье в результате атаки вражеских дронов пострадал ребенок
12-летняя девочка получила ранения в результате атаки российских беспилотников, длившейся почти 17 часов
Как передает RegioNews, об этом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Телеграмме.
"12-летний ребенок получил ранения в результате российской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.
По его словам, медики оказали ей всю необходимую помощь.
Напомним, российские захватчики почти в 500 раз обстреляли города и села Запорожской области.
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