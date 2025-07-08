Россияне нанесли авиаудары по Константиновке: повреждена школа и жилье

фото: Константиновская МВА

Во вторник, 8 июля, российские войска дважды атаковали Константиновку в Донецкой области. Около полуночи оккупанты нанесли авиационный удар управляемой бомбой ФАБ-250 с модулем УМПК по зданию одного из местных образовательных учреждений

Об этом сообщил глава Константиновской МВА Сергей Горбунов, передает RegioNews .

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако удар нанес значительные разрушения помещения.

Уже утром по городу нанесли еще один удар - на этот раз с FPV-дрона. Снова, к счастью, обошлось без жертв, но повреждены два частных дома и линия газоснабжения.

Местные власти подчеркивают, оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, подвергая жителей смертельной опасности. Жителей прифронтовых районов призывают не медлить с эвакуацией — все, кто нуждается в помощи с выездом, могут обратиться уже сегодня.

Как известно, сейчас Константиновка остается одной из самых горячих точек Донбасса.

Напомним, накануне в Константиновке во время одного из обстрелов погиб мужчина, находившийся в собственном доме вместе с матерью. Пожилую женщину удалось спасти - она получила ранения, ее эвакуировали в больницу.