Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Враг нанес несколько ударов по городам и громадам региона

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает RegioNews.

Так, защитники неба за день уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов в регионе.

Враг продолжает наносить удары по разным районам области, что повлекло за собой пожары в сухой траве и посевах пшеницы. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, не допустив его распространения.

В Кривом Роге из-за ударов беспилотниками утром возникли локализовавшиеся пожары. В результате атак пострадали шесть человек. Также получили повреждения местная инфраструктура, административное здание, автомобили и гаражи. Синельниковский район подвергся атакам с применением кассетных боеприпасов и FPV-дронов. В пострадавших громадах - Маломихайловском, Межевском, Новопавловском и Великомихайловском - повреждены частные дома, объекты инфраструктуры и газопровод.

На Никопольщине враг применил беспилотники и артиллерию, обстреляв райцентр, а также Покровскую и Марганецкую громады. В результате три человека: двое мужчин и женщина - получили ранения, но их состояние позволяет лечение амбулаторно. Повреждены пожарная часть, несколько частных домов и многоэтажек, хозяйственная постройка, автомобиль, газопровод и линии электропередач.

Вечером взрывы были слышны также в Днепровском районе и Кривом Роге. Из-за продолжающейся воздушной тревоги жителей области призывают оставаться в безопасных местах и соблюдать меры безопасности.

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Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о произошедшем вечером новом ракетном ударе российских войск по Кривому Рогу. Из-за атаки возник пожар и повреждена гражданская инфраструктура города. Согласно предварительным данным есть пострадавшие, однако их количество и состояние уточняются. Ситуация находится на контроле местных спасательных служб и правоохранителей.

Ранее сообщалось, враг атаковал Кривой Рог: есть раненые, вспыхнул пожар.