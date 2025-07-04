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Об этом сообщает руководитель Городской военной администрации Александр Вилкул, передает RegioNews.

Согласно его слов, по состоянию на данный момент известно о семи раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое получили травмы средней тяжести. Еще у троих пострадавших легкие повреждения, их будут лечить амбулаторно. Обстрелом был поврежден объект гражданской инфраструктуры. На месте работали спасатели, медики и коммунальные службы.

Ранее стало известно, что местные власти организовали штаб помощи для пострадавших от обстрела жителей. Его открыли в той же школе, где оказывали поддержку во время предварительной атаки. Там будут принимать заявления на материальную помощь и раздавать строительные материалы для временного ремонта жилья.

Ранее сообщалось, враг атаковал Днепропетровщину: уничтожено 5 БпЛА, в Кривом Роге шесть пострадавших