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04 июля 2025, 20:58

В результате удара оккупанта по гражданской инфраструктуре Кривого Рога уже 7 раненых

04 июля 2025, 20:58
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фото: иллюстративное
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В результате очередной атаки "Шахедами" по Кривому Рогу пострадали мирные жители

Об этом сообщает руководитель Городской военной администрации Александр Вилкул, передает RegioNews.

Согласно его слов, по состоянию на данный момент известно о семи раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое получили травмы средней тяжести. Еще у троих пострадавших легкие повреждения, их будут лечить амбулаторно. Обстрелом был поврежден объект гражданской инфраструктуры. На месте работали спасатели, медики и коммунальные службы.

Ранее стало известно, что местные власти организовали штаб помощи для пострадавших от обстрела жителей. Его открыли в той же школе, где оказывали поддержку во время предварительной атаки. Там будут принимать заявления на материальную помощь и раздавать строительные материалы для временного ремонта жилья.

Ранее сообщалось, враг атаковал Днепропетровщину: уничтожено 5 БпЛА, в Кривом Роге шесть пострадавших

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