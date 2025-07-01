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01 июля 2025, 07:22

Удары по оккупированным Донецку и Луганску: детали ночной атаки

01 июля 2025, 07:22
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В ночь на 1 июля временно оккупированный Луганск подвергся атакам беспилотников. В городе прогремели взрывы, после чего возникли масштабные пожары в нескольких районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные паблики.

По предварительной информации, одним из объектов удара стала нефтебаза — в результате попадания она загорелась.

Российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти так называемой "ЛНР" пишут, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что во временно оккупированном Луганске "горит логистика россиян".

Также мощные взрывы были зафиксированы в временно оккупированном Донецке. Жители города сообщают в соцсетях о серии взрывов и пожаров в разных районах. По их словам, Донецк атаковали крылатые ракеты и беспилотники.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Официальных комментариев от украинской стороны по состоянию на утро 1 июля не поступало.

Напомним, недавно артиллеристы "Мести" показали, как бьют по оккупантам на Востоке.

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