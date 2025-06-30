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30 июня 2025, 09:30

Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов: как отработала ПВО

30 июня 2025, 09:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 30 июня российская армия выпустила по Украине 107 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 74 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма. Основным направлением удара были Донбасс и Харьковщина.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в 15 локациях, падение сбитых дронов обнаружили на двух локациях.

Напомним, ночью 30 июня во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили девять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".

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