Россия запустила по Украине более 100 ударных дронов: как отработала ПВО
В ночь на 30 июня российская армия выпустила по Украине 107 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 74 вражеских БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма. Основным направлением удара были Донбасс и Харьковщина.
"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в 15 локациях, падение сбитых дронов обнаружили на двух локациях.
Напомним, ночью 30 июня во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили девять вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136".