В Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП
ГБР завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя из Черниговской области, по вине которого в сентябре 2024 года произошло смертельное ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, милиционер ехал из Прилук в Нежин в темное время суток. Двигаясь через село Большая Дорога, водитель превысил разрешенную скорость и не учел недостаточный опыт управления транспортным средством.
На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на местного жителя 1979 года рождения. От полученных травм потерпевший погиб на месте.
Правоохранителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на Черниговщине автомобиль сбил на блокпосту нацгвардейца.