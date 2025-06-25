В Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП

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ГБР завершило досудебное расследование в отношении правоохранителя из Черниговской области, по вине которого в сентябре 2024 года произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, милиционер ехал из Прилук в Нежин в темное время суток. Двигаясь через село Большая Дорога, водитель превысил разрешенную скорость и не учел недостаточный опыт управления транспортным средством.

На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на местного жителя 1979 года рождения. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Правоохранителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Черниговщине автомобиль сбил на блокпосту нацгвардейца.