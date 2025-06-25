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25 июня 2025, 03:55

Смертельное ДТП в Харькове: мотоциклист врезался в припаркованный троллейбус

25 июня 2025, 03:55
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фото: Нацполиция
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Трагическое ДТП произошло 23 июня на проспекте Байрона в Харькове. Водитель мотоцикла не выжил

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 22:05 водитель мотоцикла SUZUKI влетел в припаркованный троллейбус.

"В результате аварии водитель двухколесного транспорта погиб на месте происшествия", ― говорится в сообщении.

За рулем байка находился 42-летний житель Харькова. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, на Закарпатье 16-летний мотоциклист врезался в мостик. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир байка.

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