Смертельное ДТП в Харькове: мотоциклист врезался в припаркованный троллейбус

фото: Нацполиция

Трагическое ДТП произошло 23 июня на проспекте Байрона в Харькове. Водитель мотоцикла не выжил

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 22:05 водитель мотоцикла SUZUKI влетел в припаркованный троллейбус.

"В результате аварии водитель двухколесного транспорта погиб на месте происшествия", ― говорится в сообщении.

За рулем байка находился 42-летний житель Харькова. В настоящее время продолжается следствие.