В Херсонской области оккупанты убили 4 человека, еще 5 получили ранения
В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российской агрессии четыре человека погибли и пятеро получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов.
Российские военные били по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности повредили 4 частных дома.
Также оккупанты повредили магазин и частные автомобили.
Напомним, российские войска продолжают массированно атаковать Херсонщину дронами-камикадзе. За неделю над областью сбито почти 1700 вражеских дронов.
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