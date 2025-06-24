В Херсонской области оккупанты убили 4 человека, еще 5 получили ранения

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В Херсонской области за прошедшие сутки в результате российской агрессии четыре человека погибли и пятеро получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 29 населенных пунктов.

Российские военные били по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В частности повредили 4 частных дома.

Также оккупанты повредили магазин и частные автомобили.

Напомним, российские войска продолжают массированно атаковать Херсонщину дронами-камикадзе. За неделю над областью сбито почти 1700 вражеских дронов.