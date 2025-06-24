Удар по пассажирскому поезду в Днепре: запорожские больницы приняли 10 раненых
Медицинские учреждения Запорожья приняли 10 пассажиров поезда №52 "Одесса — Запорожье", пострадавших в результате ракетного удара по Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"В больницы Запорожья обратились 10 пассажиров этого поезда, среди них трое детей ― 5 месяцев, 2 и 6 лет. Семь раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование Среди травм ― минно-взрывные, осколочные и ушибы", ― говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в результате вражеского удара по Днепру был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".
Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.
Также сообщалось, что число погибших в результате ракетных ударов по Днепру и Самару возросло до 11 человек. В областном центре ранения получили более 150 гражданских, девять мирных жителей погибли.