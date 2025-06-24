Удар по пассажирскому поезду в Днепре: запорожские больницы приняли 10 раненых

фото: Днепропетровская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"В больницы Запорожья обратились 10 пассажиров этого поезда, среди них трое детей ― 5 месяцев, 2 и 6 лет. Семь раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование Среди травм ― минно-взрывные, осколочные и ушибы", ― говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в результате вражеского удара по Днепру был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".

Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.