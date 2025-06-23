06:40  23 июня
В Киевской области грузовик попал в ДТП: водителя госпитализировали
05:40  23 июня
На Запорожье разведчики уничтожили железнодорожные цистерны с горючим оккупантов
05:05  23 июня
На Буковине в поле опрокинулся трактор: водитель скончался
UA | RU
UA | RU
23 июня 2025, 07:18

В Киеве после обстрела временно закрыт один из выходов метро "Святошин"

23 июня 2025, 07:18
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня в столице частично изменено движение общественного транспорта. Временно перекрыто движение у станции метро "Святошин" и на улице Ивана Выговского

Об этом сообщила КГГА, передает RegioNews.

По ул. Ивана Выговского транспорт курсирует по измененным маршрутам:

  • троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — только к площади Валерия Марченко;
  • автобус №32: Литовский проспект – ул. Белицкая;
  • автобус №36ТР: ул. Северная – просп. Европейского Союза – ул. Чернобыльская к площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро "Святошин":

  • автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";
  • автобус № 90 в направлении площади Валерия Марченко следует по схеме маршрута № 23;
  • движение троллейбусов №41 задерживается.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме, однако один из выходов со станции "Святошин" - к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста - временно закрыт.

"Киевпасстранс" призывает пассажиров учитывать эти изменения при планировании маршрута и благодарит за понимание.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев метро троллейбус автобусы общественный транспорт график обстрелы РФ
За неделю Силы обороны ликвидировали более 7,5 тысяч россиян
23 июня 2025, 07:10
Ночная атака на Киев: есть погибшие и раненые, среди спасенных — дети и беременная
23 июня 2025, 07:03
Войска РФ атаковали БпЛА жилой дом на Харьковщине: есть пострадавший
23 июня 2025, 04:00
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
На Полтавщине 22-летнего полицейского убило электрическим током
23 июня 2025, 08:00
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 6 гражданских
23 июня 2025, 07:57
Атака на Киев: количество жертв возросло до пяти, 19 пострадавших
23 июня 2025, 07:55
Во время обстрела Киевщины погибла женщина, ранены два спасателя
23 июня 2025, 07:40
РФ нанесла ракетный удар по окрестностям Запорожья: разрушены дома и инфраструктура
23 июня 2025, 07:30
За неделю Силы обороны ликвидировали более 7,5 тысяч россиян
23 июня 2025, 07:10
Ночная атака на Киев: есть погибшие и раненые, среди спасенных — дети и беременная
23 июня 2025, 07:03
В Киевской области грузовик попал в ДТП: водителя госпитализировали
23 июня 2025, 06:40
Арсенал ВСУ усилили боевые работы TERMIT: что они умеют
23 июня 2025, 06:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »