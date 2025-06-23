В Киеве после обстрела временно закрыт один из выходов метро "Святошин"

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В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня в столице частично изменено движение общественного транспорта. Временно перекрыто движение у станции метро "Святошин" и на улице Ивана Выговского

Об этом сообщила КГГА, передает RegioNews.

По ул. Ивана Выговского транспорт курсирует по измененным маршрутам:

троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — только к площади Валерия Марченко;

автобус №32: Литовский проспект – ул. Белицкая;

автобус №36ТР: ул. Северная – просп. Европейского Союза – ул. Чернобыльская к площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро "Святошин":

автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";

автобус № 90 в направлении площади Валерия Марченко следует по схеме маршрута № 23;

движение троллейбусов №41 задерживается.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме, однако один из выходов со станции "Святошин" - к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста - временно закрыт.

"Киевпасстранс" призывает пассажиров учитывать эти изменения при планировании маршрута и благодарит за понимание.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые.