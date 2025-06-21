15:55  20 июня
На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
15:33  20 июня
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
11:06  20 июня
Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
UA | RU
UA | RU
21 июня 2025, 03:45

"Я этого не исключаю": Путин сделал циничное заявление о Сумах

21 июня 2025, 03:45
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Российский диктатор Путин прокомментировал ситуацию в Сумской области. Он посетовал, что оккупанты якобы "вынуждены создавать "зону безопасности" на Сумщине.

Цитируют российского диктатора РосСМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин заявил, что ВСУ зашли в Курскую область и совершили там много преступлений против гражданского населения (следует отметить, что РФ не давала доказательств этому).

"Мы их оттуда вывели с большими для них потерями, а теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда с помощью артиллерии, БПЛА", - посетовал глава Кремля.

Он заявил, что в Сумской области "зона безопасности" составляет от 10 до 12 километров. Путин добавил, что город Сумы у них нет задачи унести, но он "этого не исключает".

Напомним, ранее Путин заявлял, что якобы не хочет капитуляции Украины. Диктатор цинично заявил, что РФ настаивает на "признании сложившихся на земле реалий" (т.е. оккупации).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Путин РФ война Сумская область
Эксперт заявил, что фортификации в Сумской области нужно было строить еще год назад
20 июня 2025, 21:55
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
20 июня 2025, 15:33
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Фуражная кукуруза в Украине изменилась в цене: что происходит на рынке
21 июня 2025, 04:35
Пшеница в Украине стремительно дешевеет - почему
21 июня 2025, 04:15
Первая в мире вакцина для предотвращения ВИЧ: сколько это будет стоить
21 июня 2025, 04:00
Волонтер Сергей Притула похвастался сыном-выпускником
21 июня 2025, 03:25
"Она прекрасно выглядит": певец Тарас Тополя рассказал, как относится к соблазнительным фото жены
21 июня 2025, 02:55
Престижную премию получил фильм о молодом британце, погибшем на войне в Украине
21 июня 2025, 02:25
В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей
21 июня 2025, 01:05
Негатив в сторону ТЦК преувеличен: командир "Азова" Паламар объяснил, что происходит с мобилизацией
21 июня 2025, 00:40
Проблема мусорных баков в Запорожье: как бюджет тратит миллионы из-за вандалов
20 июня 2025, 23:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »