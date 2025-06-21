Фото: YouTube

Российский диктатор Путин прокомментировал ситуацию в Сумской области. Он посетовал, что оккупанты якобы "вынуждены создавать "зону безопасности" на Сумщине.

Цитируют российского диктатора РосСМИ, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин заявил, что ВСУ зашли в Курскую область и совершили там много преступлений против гражданского населения (следует отметить, что РФ не давала доказательств этому).

"Мы их оттуда вывели с большими для них потерями, а теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда с помощью артиллерии, БПЛА", - посетовал глава Кремля.

Он заявил, что в Сумской области "зона безопасности" составляет от 10 до 12 километров. Путин добавил, что город Сумы у них нет задачи унести, но он "этого не исключает".

Напомним, ранее Путин заявлял, что якобы не хочет капитуляции Украины. Диктатор цинично заявил, что РФ настаивает на "признании сложившихся на земле реалий" (т.е. оккупации).