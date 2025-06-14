По меньшей мере 15 домов повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье
В результате российской атаки на Запорожье утром в субботу количество раненых возросло до трех
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Телеграмме, передает RegioNews.
По его словам, до трех увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки.
"Жительница Запорожья самостоятельно обратилась к медикам. У нее переломы ног. Состояние женщины медики оценивают как среднюю тяжесть", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек, частных домов и нежилых построек.
Сейчас специалисты продолжают обследование мест попаданий, а коммунальные службы сразу, как разрешила ситуация с безопасностью, приступили к ликвидации последствий атаки.
Напомним, в Запорожье судили дезертира, работавшего на россиян.
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