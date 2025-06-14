По меньшей мере 15 домов повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье

фото: Иван Федоров

В результате российской атаки на Запорожье утром в субботу количество раненых возросло до трех

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, до трех увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки.

"Жительница Запорожья самостоятельно обратилась к медикам. У нее переломы ног. Состояние женщины медики оценивают как среднюю тяжесть", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек, частных домов и нежилых построек.

Сейчас специалисты продолжают обследование мест попаданий, а коммунальные службы сразу, как разрешила ситуация с безопасностью, приступили к ликвидации последствий атаки.

Напомним, в Запорожье судили дезертира, работавшего на россиян.