Россия мощно ударила по Ровенщине: первые детали о последствиях атаки

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Ночью 9 июня российские войска нанесли мощный удар по Ровенщине. В регионе работала ПВО. Ранения получил один человек

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

Он добавил, что ПВО обезвредило над регионом большое количество вражеских целей.

"Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, один гражданский ранен", — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах "прилетов" работают экстренные службы.