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В традиционном обращении к украинским президент обратил внимание на сигналы воздушной тревоги. Он призвал людей не игнорировать опасность

Об этом президент сказал в своем вечернем обращении 8 июня, передает RegioNews.

Владимир Зеленский призвал граждан обязательно учитывать воздушную тревогу в ближайшие дни.

"Благодарю всех, кто сражается ради Украины, кто работает ради нашего государства и ради наших людей. Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста", - сказал глава государства.

Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на официальных лиц США писало о планах диктатора Путина отомстить за спецоперацию "Паутина", уничтожившую более 40 российских самолетов. В издании отметили, что существует риск даже для правительственных зданий Украины.