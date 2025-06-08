16:42  07 июня
На Полтавщине женщина напала на военного: как ее наказал суд
13:51  07 июня
Трагедия в Одесской области: в Заливе два человека взорвались на мини
11:22  07 июня
Два ДТП за день: на Львовщине травмированы водитель самоката и 70-летний велосипедист
UA | RU
UA | RU
08 июня 2025, 21:40

"Берегите себя": Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу в ближайшее время

08 июня 2025, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В традиционном обращении к украинским президент обратил внимание на сигналы воздушной тревоги. Он призвал людей не игнорировать опасность

Об этом президент сказал в своем вечернем обращении 8 июня, передает RegioNews.

Владимир Зеленский призвал граждан обязательно учитывать воздушную тревогу в ближайшие дни.

"Благодарю всех, кто сражается ради Украины, кто работает ради нашего государства и ради наших людей. Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста", - сказал глава государства.

Напомним, ранее издание Reuters со ссылкой на официальных лиц США писало о планах диктатора Путина отомстить за спецоперацию "Паутина", уничтожившую более 40 российских самолетов. В издании отметили, что существует риск даже для правительственных зданий Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Украина Владимир Зеленский
Враг ударил по Харькову КАБами: один человек погиб, есть раненые
07 июня 2025, 18:52
"Паутина" в действии: СБУ показала новое видео успешного удара по стратегической авиации РФ
07 июня 2025, 18:13
Последствия удара по Харькову: количество пострадавших растет
07 июня 2025, 17:03
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Нужно ли эвакуироваться из Сум: в областной ОВА объяснили, что происходит
08 июня 2025, 22:20
Во Львове загорелся жилой дом: погиб мужчина
08 июня 2025, 22:00
Взрывы в Запорожье: в небо поднялся дым, уже известно о пострадавшем.
08 июня 2025, 21:25
На Полтавщине легковушка столкнулась с грузовиком - есть пострадавшие
08 июня 2025, 20:45
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и тяжелой артиллерией: есть пострадавшие
08 июня 2025, 20:15
В Харьковской области электричка сбила мужчину
08 июня 2025, 19:45
В Винницкой области на базе отдыха утонул человек
08 июня 2025, 19:20
В Винницкой области в ДТП погиб 18-летний парень
08 июня 2025, 18:55
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель скутера погиб на месте
08 июня 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »