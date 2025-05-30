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30 мая 2025, 17:50

Во Львове задержали организатора схемы для "путешествий" уклонистов

30 мая 2025, 17:50
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Фото: Нацполиция
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Во Львове правоохранители разоблачили организатора схемы незаконного пересечения границы. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 26-летнего жителя Львова. Он пообещал организовать для мужчины призывного возраста изготовление документов о трудоустройстве в должности водителя в компанию, занимающуюся перевозкой гуманитарной помощи, с внесением данных в информационную систему. Услуга стоила 4500 долларов.

Таким образом, военнообязанный был бы "вторым водителем", и мог бы уехать за границу. Организатору схемы сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали организатора схемы незаконной переправки через границу. Известно, что злоумышленник планировал помочь "клиенту" попасть в Румынию. "Услуга" стоила 9 тысяч долларов.

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