Во Львове задержали организатора схемы для "путешествий" уклонистов
Во Львове правоохранители разоблачили организатора схемы незаконного пересечения границы. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 26-летнего жителя Львова. Он пообещал организовать для мужчины призывного возраста изготовление документов о трудоустройстве в должности водителя в компанию, занимающуюся перевозкой гуманитарной помощи, с внесением данных в информационную систему. Услуга стоила 4500 долларов.
Таким образом, военнообязанный был бы "вторым водителем", и мог бы уехать за границу. Организатору схемы сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Закарпатье задержали организатора схемы незаконной переправки через границу. Известно, что злоумышленник планировал помочь "клиенту" попасть в Румынию. "Услуга" стоила 9 тысяч долларов.