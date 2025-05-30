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30 мая 2025, 12:50

Ракетный удар по ферме на Николаевщине: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

30 мая 2025, 12:50
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фото: Николаевская ОВА
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В результате удара по фермерскому хозяйству в Гороховской общине Николаевской области один человек погиб и трое пострадали. Раненые работники находятся в больнице в тяжелом состоянии

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По имеющимся данным, в 10:05 оккупанты атаковали ферму баллистической ракетой "Искандер-М". В результате удара поврежден зерновой ток, ангар и трактор. К сожалению, во время транспортировки в больницу скончался 40-летний мужчина.

"Три пострадавших были госпитализированы в больницу в Николаев, к утру у всех состояние — стабильно тяжелое", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая российские войска нанесли ракетный удар по ферме в Николаевской области. Сообщалось о погибшем и троих пострадавших.

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РФ война Николаевская ОГА госпитализация оккупанты жертва Ким Виталий Александрович Николаевская область ракетный удар пострадавшие
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