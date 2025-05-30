Фото: ОВА

В Днепропетровской ОВА сообщили о последствиях вражеских ударов. Российские оккупанты атаками повредили жилые дома и автомобили жителей

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, за сутки россияне ударили по территории Днепропетровской области более 30 раз. По Никопольщине русские войска ударили по артиллерии, а также дронами. Взрывы раздавались в райцентре, Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской общинах.

В результате вражеской атаки повреждены предприятие, пожарная часть, две спецавтомобили, несколько зданий, которые не эксплуатировались. Также пострадали многоквартирный дом, пол десятка частных домов, одно из которых загорелось. Повреждены гараж, автомобили. В Никополе в результате ночного удара загорелось админздание.

По Новопавловской общине Синельниковского района ударили КАБами Поврежденное сельскохозяйственное предприятие. Поврежденное сельскохозяйственное предприятие. Информация уточняется. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, 29 мая российские войска атаковали Херсон. В результате вражеского удара 43-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Также пострадал 63-летний мужчина: у него диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и контузию.