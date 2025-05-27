На Херсонщине из-за вражеских обстрелов получили ранения 8 человек, среди них – дети
За прошедшие сутки, 26 мая, под вражеским террором находились 33 населенных пункта Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, сотовую башню и частные автомобили.
Из-за российских ударов получили ранения 8 человек, из них – два ребенка.
Напомним, в течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
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