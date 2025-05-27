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27 мая 2025, 09:05

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов получили ранения 8 человек, среди них – дети

27 мая 2025, 09:05
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фото: wikimapia
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За прошедшие сутки, 26 мая, под вражеским террором находились 33 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, сотовую башню и частные автомобили.

Из-за российских ударов получили ранения 8 человек, из них – два ребенка.

Напомним, в течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

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