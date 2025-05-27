Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами: двое пострадавших
В Николаевском районе 26 мая враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину
Об этом сообщила Николаевская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в селе Днепровское повреждены два частных дома и автомобиль. Пострадали два человека – 80-летний мужчина и 66-летняя женщина. Медицинскую помощь им предоставили на месте, далее лечение будут проходить амбулаторно.
Кроме того, в селе Солончаки поврежден частный дом.
Также враг трижды атаковал FPV-дронами акваторию Очаковской общины и береговую зону города Очаков. Обошлось без пострадавшие.
В ОВА добавили, что в ночь на 27 мая в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Все детали пообещали обнародовать позже.
Напомним, из-за вражеской атаки на Днепропетровщине повреждены дома и предприятие, есть пострадавшие.