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27 мая 2025, 08:35

Враг атаковал Николаевщину FPV-дронами: двое пострадавших

27 мая 2025, 08:35
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фото: из открытых источников
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В Николаевском районе 26 мая враг дважды атаковал FPV-дронами Куцурубскую общину

Об этом сообщила Николаевская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в селе Днепровское повреждены два частных дома и автомобиль. Пострадали два человека – 80-летний мужчина и 66-летняя женщина. Медицинскую помощь им предоставили на месте, далее лечение будут проходить амбулаторно.

Кроме того, в селе Солончаки поврежден частный дом.

Также враг трижды атаковал FPV-дронами акваторию Очаковской общины и береговую зону города Очаков. Обошлось без пострадавшие.

В ОВА добавили, что в ночь на 27 мая в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Все детали пообещали обнародовать позже.

Напомним, из-за вражеской атаки на Днепропетровщине повреждены дома и предприятие, есть пострадавшие.

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