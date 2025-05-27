Россияне обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области
В течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг совершил 8 авиационных обстрелов по Степногорску, Каменскому, Лобковому, Зализничному, Новоандреевке и Малиновке.
- 139 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское, Малую Токмачку.
- 154 артудара нанесены по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки и Роботиного.
Поступило 15 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, 26 мая российские захватчики нанесли более 50 ударов из разных видов оружия по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области.
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Сумщине: ГСЧС показала последствия
27 мая 2025, 07:26В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"
27 мая 2025, 07:04Оккупанты создали в Луганске надзорный орган, который будет контролировать церкви, – ЦНС
27 мая 2025, 06:23Бойцы "Шквала" показали, как нанесли удары по позициям оккупантов на Луганщине
27 мая 2025, 06:03До 1500 за черешню: в Украине популярная ягода шокировала "астрономическими" ценниками
27 мая 2025, 05:50Житель Нидерландов пытался незаконно вывезти из Украины 20 тысяч долларов
27 мая 2025, 05:36На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
27 мая 2025, 05:05В Украине растут цены на рапс: какие причины
27 мая 2025, 04:50В Киевской области будут судить дельца, который продавал поддельные гривны и доллары
27 мая 2025, 04:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все блоги »