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27 мая 2025, 10:55

На Запорожье FPV-дрон атаковал частный дом: пострадал подросток

27 мая 2025, 10:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Пологовском районе Запорожской области в результате атаки ранен 17-летний парень

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в селе Верхняя Терса Пологовского района враг атаковал частное здание FPV-дроном.

В результате взрыва 17-летний парень получил ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в течение 26 мая оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

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