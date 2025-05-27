Украину атаковали 60 вражеских БПЛА: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 мая армия РФ атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны. 35 – сбито огневыми средствами поражения. Еще 8 – локационно потеряны (без негативных последствий).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 3 локациях.

Напомним, за последние сутки армия РФ потеряла на войне против Украины 900 солдат, 17 артиллерийских систем и 64 единицы автомобильной техники.