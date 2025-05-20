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20 мая 2025, 19:40

Россияне обстреляли жилой дом в Сумской области: погиб человек

20 мая 2025, 19:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Во вторник, 20 мая, вражеские войска обстреляли домовладение на территории Юнаковской общины. Погиб мирный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, захватчики атаковали жилищную инфраструктуру Сумского района около 15.30.

"В результате чего погиб 33-летний гражданский мужчина", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека, правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской общине в Сумской области. В результате "прилета" повреждено предприятие.

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