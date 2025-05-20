Россияне обстреляли жилой дом в Сумской области: погиб человек
Во вторник, 20 мая, вражеские войска обстреляли домовладение на территории Юнаковской общины. Погиб мирный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По данным следствия, захватчики атаковали жилищную инфраструктуру Сумского района около 15.30.
"В результате чего погиб 33-летний гражданский мужчина", — говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека, правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской общине в Сумской области. В результате "прилета" повреждено предприятие.
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