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21 мая 2025, 14:12

В Запорожской области российский FPV-дрон попал в авто Укрпочты: пострадали работники

21 мая 2025, 14:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 21 мая, российские оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль Укрпочты в селе Приморское Васильевского района.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки получили ранения двое сотрудников Укрпочты.

"Машина повреждена. Пострадали водитель и пассажирка. Они получают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, вражеский FPV-дрон попал в авто украинских снайперов на Харьковщине.

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