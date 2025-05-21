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В среду, 21 мая, российские военные обстреляли поселок Купянск-Узловой в Харьковской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате попадания авиабомбы поврежден подъезд трехэтажного дома, разрушениям подверглись также соседние многоквартирные дома и частный сектор. Пострадали две женщины 70 и 66 лет.

Правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, а также документируют последствия вражеского авиаудара.

Напомним, за прошедшие сутки под массированными обстрелами РФ находились Харьковский, Купянский, Изюмский и Богодуховский районы. Против гражданских оккупанты применяли КАБы, РСЗО и артиллерию. Ранения получили восемь человек.