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В Одесской области приговор суда получил фельдшер-предатель. После того как его завербовали россияне, он шпионил за Силами обороны

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

15 лет тюрьмы получил изменник, корректировавший удары россиян по Одесской области. Известно, что тогда 40-летний мужчина работал фельдшером скорой помощи. Весной 2024 его завербовали российские спецслужбы.

Человек собирал координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов региона. Особенно россиян интересовали пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины. Для маскировки предатель шпионил во время рабочих выездов по вызову по номеру 103. Летом 2024 года СБУ задержали его.

Правоохранители также выяснили, что пытался выявить боевые позиции украинского ПВО. Таким образом, россияне надеялись "обойти" ПВО украинцев во время авиаударов.

Напомним, ранее СБУ разоблачила работавшего на РФ жителя Николаева. Мужчина корректировал удары по городу. Основными целями россиян были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.