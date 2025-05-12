15:21  12 мая
В Украине прогнозируют холодную и дождливую погоду
15:56  12 мая
В Тернополе няня оскорбляла 2-летнего ребенка: что ей угрожает
13:28  12 мая
В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире
UA | RU
UA | RU
12 мая 2025, 22:17

Шпионил во время рабочих видов: в Одесской области осудили фельдшера, который оказался шпионом РФ

12 мая 2025, 22:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Одесской области приговор суда получил фельдшер-предатель. После того как его завербовали россияне, он шпионил за Силами обороны

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

15 лет тюрьмы получил изменник, корректировавший удары россиян по Одесской области. Известно, что тогда 40-летний мужчина работал фельдшером скорой помощи. Весной 2024 его завербовали российские спецслужбы.

Человек собирал координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов региона. Особенно россиян интересовали пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины. Для маскировки предатель шпионил во время рабочих выездов по вызову по номеру 103. Летом 2024 года СБУ задержали его.

Правоохранители также выяснили, что пытался выявить боевые позиции украинского ПВО. Таким образом, россияне надеялись "обойти" ПВО украинцев во время авиаударов.

Напомним, ранее СБУ разоблачила работавшего на РФ жителя Николаева. Мужчина корректировал удары по городу. Основными целями россиян были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф
В Харьковской области разоблачили дежурного агента РФ
09 мая 2025, 16:47
Предатели в тылу: СБУ обезвредила агентов врага в Киеве и Ровно
08 мая 2025, 14:09
Призывали военных сложить оружие: на Прикарпатье разоблачили вражеских агентов
07 мая 2025, 08:39
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
"Нужно это сделать": Трамп собрался лететь в Турцию в Путин и Зеленский
12 мая 2025, 23:42
На Днепропетровщине задержан мужчина, стрелявший в ТЦК
12 мая 2025, 23:17
В Сумской области за уклонение от мобилизации судили буддиста, не знающего заповедей
12 мая 2025, 22:55
На военный учет автоматически: украинцам за границей изменили правила получения паспортов
12 мая 2025, 22:40
Соглашение Украины и США о недрах: Зеленский подписал документ
12 мая 2025, 21:44
В Киеве у кафе подрались подростки: правоохранители ведут расследование
12 мая 2025, 20:55
Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА рассказали о последствиях
12 мая 2025, 20:32
Вспышка гепатита А в Киеве: половина пациентов – дети, школы переводят на дистанционное обучение
12 мая 2025, 19:45
Ударил и ограбил: в Днепре мужчина напал на пожилую женщину
12 мая 2025, 19:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »