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Правоохранители разоблачили предателей, работавших на российских спецслужбах. Они передавали россиянам данные о перемещении ВСУ

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Разоблачили двух агентов РФ, которые передавали россиянам данные о местах дислокаций ВСУ в Днепре и Краматорске. Им сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, осенью 2024 года представители российской ФСБ через соцсети завербовали бывшего инкассатора из Днепра. Он согласился узнавать подробности мест пребывания украинских защитников.

Особо россиян интересовали административные здания и гражданские объекты. Предатель также разведывал локации проведения личным составом Сил обороны занятий по огневой подготовке в Днепровском районе.

Другой подозреваемый – житель Донецкой области. Он передавал сведения о перемещении техники и расположении подразделений ВСУ в Краматорске. Также он передал россиянам сведения о результатах обстрелов промышленного сектора и инфраструктуры города.

Напомним, ранее разоблачили жителя Харьковщины, которого завербовали российские спецслужбы. Он шпионил в пользу врага. Человек получал задачу информировать россиян о перемещении Сил обороны на территории области.