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28 апреля 2025, 08:15

Отказалась от сотрудничества с врагом: на Ровенщине полиция отметила школьницу

28 апреля 2025, 08:15
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фото: Национальная полиция
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В Ровенской области правоохранители отметили 15-летнюю ученицу, которая не согласилась на сотрудничество с российскими спецслужбами

Об этом рассказали в пресс-службе полиции области, передает RegioNews.

Ученица 10 класса Рокытневского лицея рассказала, что через мессенджер Telegram ей написал неизвестный мужчина и предложил "заработок" — поджечь объекты критической инфраструктуры или здания правоохранителей. Вместе с предложением девушке направили и подробную инструкцию.

Однако девушка сообщила об инциденте школьному офицеру, а тот — милиционерам.

25 апреля, руководитель полиции Ровенщины Виктор Шанский лично поблагодарил Ангелину за мужество и сознательную позицию, а также выразил благодарность ее матери за достойное воспитание дочери. Благодарность получило и образовательное учреждение, воспитывающее сознательных граждан.

Полиция отмечает, что в условиях войны особенно важно быть бдительными и помнить, что враг пытается использовать любые средства для дестабилизации ситуации внутри страны.

Напомним, в начале апреля в Тернопольской области россияне пытались завербовать 14-летнего школьника. Он сообщил об этом школьному офицеру.

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