Массированный удар по Запорожью: без света остались более 40 тысяч абонентов
Ночью 7 мая россияне повредили энергетическую инфраструктуру Запорожья. В результате массированной атаки вражеских дронов без света временно остались более 42 тысяч абонентов в двух районах города
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он отметил, что примерно спустя два часа всем жителям Запорожья возобновили электроснабжение.
"Два часа на восстановление: энергетики оперативно заживили более 42 тысяч абонентов, обесточенных в результате вражеской атаки на Запорожье. Спасибо специалистам-энергетикам за слаженную профессиональную работу", - подчеркнул Иван Федоров.
Напомним, поздно вечером 6 мая россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Из-за вражеского удара пострадали четверо горожан.
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