Россияне сбросили авиабомбы на общину в Запорожской области: горели дома, ранен человек
В среду утром, 7 мая, российские террористы ударили тремя авиабомбами по одному из поселков Гуляйпольской общины. Пострадал гражданский
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки загорелись частные дома.
"Предварительно, 61-летний мужчина получил ранения. Ему оказывают помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером российские захватчики ударили КАБами по Покровской общине Синельниковского района. Пострадали восемь мирных жителей.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 628 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо жителей Запорожья.
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