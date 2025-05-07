Оккупанты более 600 раз обстреляли города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 628 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали четыре человека, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 34 квартиры, частных домов, нежилых помещений, объектов критической инфраструктуры и автомобилей.
"Четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером 6 мая оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Пострадали четверо горожан.
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