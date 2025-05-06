Запорожская область под обстрелом: за сутки – 479 атак по 15 населенным пунктам
За последние сутки российские войска совершили 479 атак по населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, к счастью, пострадавших среди мирного населения нет.
Оккупанты совершили 8 авиаударов — по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Малой Токмачке, Щербаках, Новодаровке, Степном и Каменском.
293 атаки дронами разной модификации зафиксированы в Малокатериновке, Лобковом, Приморском, Новодаровке, Чаривном и других селах.
Еще 8 обстрелов из РСЗО поразили Гуляйполе, Лобково, Новоандреевку.
Кроме того, 170 артобстрелов направлено на Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку, Чаривное, Новоданиловку и другие общины.
Поступило 16 сообщений о повреждениях жилых и хозяйственных построек, авто и объекта инфраструктуры.
Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.
Кроме того, Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу. Пострадали четыре человека.