Запорожская область под обстрелом: за сутки – 479 атак по 15 населенным пунктам

фото: Запорожская ОВА

За последние сутки российские войска совершили 479 атак по населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, к счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

Оккупанты совершили 8 авиаударов — по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Малой Токмачке, Щербаках, Новодаровке, Степном и Каменском.

293 атаки дронами разной модификации зафиксированы в Малокатериновке, Лобковом, Приморском, Новодаровке, Чаривном и других селах.

Еще 8 обстрелов из РСЗО поразили Гуляйполе, Лобково, Новоандреевку.

Кроме того, 170 артобстрелов направлено на Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку, Чаривное, Новоданиловку и другие общины.

Поступило 16 сообщений о повреждениях жилых и хозяйственных построек, авто и объекта инфраструктуры.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек.

Кроме того, Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов. В этот период было зафиксировано 20 ударов по городу. Пострадали четыре человека.