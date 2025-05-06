Российские войска накрыли огнем Днепропетровщину: ранены 3 женщины
Днем 5 мая захватчики били дронами по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали трое мирных жительниц
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотниками город Марганец, Покровскую и Мировскую общины Никопольского района.
"В результате обстрелов осколочные ранения получили женщины в возрасте 43, 65 и 70 лет. Повреждены частные дома, автомобили", — говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Напомним, минувшей ночью подразделения ВК "Восток" сбили на Днепропетровщине два вражеских беспилотника.
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