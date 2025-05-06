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06 мая 2025, 04:55

Российские войска накрыли огнем Днепропетровщину: ранены 3 женщины

06 мая 2025, 04:55
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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Днем 5 мая захватчики били дронами по Никопольщине в Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали трое мирных жительниц

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотниками город Марганец, Покровскую и Мировскую общины Никопольского района.

"В результате обстрелов осколочные ранения получили женщины в возрасте 43, 65 и 70 лет. Повреждены частные дома, автомобили", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Напомним, минувшей ночью подразделения ВК "Восток" сбили на Днепропетровщине два вражеских беспилотника.

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