Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: погиб человек

фото: Херсонская ОВА

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, оккупанты накрыли огнем Томину Балку около 17:00.

"Один из снарядов попал в частный дом. В результате погиб 72-летний мужчина. Он был во своем дворе, когда произошел удар. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей, один человек погиб.