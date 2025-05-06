Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: погиб человек
В понедельник вечером, 5 мая, российские оккупанты атаковали село Томина Балка Херсонского района. В результате вражеского удара погиб пожилой мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты накрыли огнем Томину Балку около 17:00.
"Один из снарядов попал в частный дом. В результате погиб 72-летний мужчина. Он был во своем дворе, когда произошел удар. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей, один человек погиб.
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