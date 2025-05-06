РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками: есть жертва
В ночь на вторник, 6 мая, россияне массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрелов погиб человек
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
Он добавил, что из-за российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома. Также вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидируют спасатели.
"В одном из домов найдено тело погибшего человека. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей, один человек погиб.
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