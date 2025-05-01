Фото: ОВА

В Запорожской области продолжается спасательная операция после атаки россиян. В ОВА показали фото последствий обстрела

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, количество пострадавших в результате атаки россиян выросло до восьми. Один мужчина находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее его освободить.

Также в ОВА показали фото последствий вражеской атаки. На кадрах, в частности, можно увидеть, что специалисты оказывают помощь раненым.

Напомним, вечером 1 мая россияне нанесли по Запорожью около 10 ударов. Враг попал в учебное заведение, частные дома, многоэтажку и инфраструктуру. К сожалению, в результате обстрела погиб 61-летний местный житель.