Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло, есть человек под завалами
В Запорожской области продолжается спасательная операция после атаки россиян. В ОВА показали фото последствий обстрела
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, количество пострадавших в результате атаки россиян выросло до восьми. Один мужчина находится под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее его освободить.
Также в ОВА показали фото последствий вражеской атаки. На кадрах, в частности, можно увидеть, что специалисты оказывают помощь раненым.
Напомним, вечером 1 мая россияне нанесли по Запорожью около 10 ударов. Враг попал в учебное заведение, частные дома, многоэтажку и инфраструктуру. К сожалению, в результате обстрела погиб 61-летний местный житель.
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