Массированный обстрел Харькова: спасатели потушили пожары, уже 8 пострадавших
До восьми человек возросло количество пострадавших в результате атаки ударными БпЛА по Харькову и области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Возникли пожары: горели частный дом, складское и хозяйственное здание, автомобили и сухая трава", - говорится в сообщении.
Спасатели уже обуздали огонь. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, сегодня днем оккупанты массированно атаковали Харьков "шахедами". Ранее сообщалось о попаданиях и семерых пострадавших.
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