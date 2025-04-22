Авиаудар по Запорожью: количество пострадавших выросло до 23

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Число раненых в результате авиационного удара КАБами по Запорожью сегодня, 22 апреля, увеличилось до 23. Один человек погиб, среди раненых — четверо детей

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, из-за удара россиян по Запорожью четверо детей получили ранения.

"Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям предоставляется вся необходимая помощь", – уточнил глава ОВА.

Напомним, сегодня после 11:30 в Запорожье раздалось несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар. Погибла 69-летняя женщина.